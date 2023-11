Zaprisegla nova poljska vlada, možnosti za zaupnico v parlamentu nima

Varšava, 27. novembra - Poljski predsednik Andrzej Duda je danes potrdil sestavo nove vlade na predlog dosedanjega premierja Mateusza Morawieckega iz stranke Zakon in pravičnost (PiS), relativne zmagovalke oktobrskih volitev. Morawiecki ima sedaj 14 dni časa, da v parlamentu pridobi zaupnico, možnosti za to pa so skoraj nične, saj ima večino trenutna opozicija.