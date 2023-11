Ministri EU zlasti o trgovinski politiki

Bruselj, 27. novembra - V Bruslju je danes zasedal svet za zunanje zadeve v sestavi ministrov, pristojnih za zunanjo trgovino, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan. V ospredju je bila trgovinska politika EU s poudarkom na Čilu in ZDA. Židan se je ob tem zavzel za sodelovanje EU in ZDA pri reševanju izzivov in priložnosti.