Izrael seznanil Hamas, da je odprt za podaljšanje premirja v Gazi

Jeruzalem, 27. novembra - Izraelske oblasti so danes skrajno palestinsko gibanje Hamas seznanile, da so odprte za podaljšanje štiridnevnega premirja na območju Gaze, ki naj bi se iztekel v torek. Po poročanju nekaterih lokalnih medijev pa sta Izrael in Hamas nezadovoljna s seznami imen talcev in palestinskih zapornikov, katerih izmenjava je načrtovana za danes.