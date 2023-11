Policija in SV podpisali načrt sodelovanja za leto 2024

Ljubljana, 27. novembra - Generalni direktor policije Senad Jušić in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš sta podpisala načrt sodelovanja med policijo in SV za leto 2024. Načrt je po navedbah Generalne policijske uprave zelo bogat in zajema področja izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja ter uporabe tehničnih in logističnih virov.