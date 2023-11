Slovenija v vrhu EU pri porabi za bolniško odsotnost in zdravstveno oskrbo

Luxembourg, 27. novembra - Leta 2022 so države EU v povprečju za bolniško odsotnost in zdravstveno oskrbo namenile 8,1 odstotka BDP, kar je 0,4 odstotne točke manj kot leta 2021, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Največ so med 24 državami, za katere ima Eurostat podatke, za te namene v deležu od BDP porabile Francija, Nemčija in Slovenija.