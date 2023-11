Odbojkarji ACH Volleyja motivirano v prvo domačo tekmo v ligi prvakov

Ljubljana, 27. novembra - Odbojkarji ACH Volleyja bodo v sredo proti poljski ekipi Asecco Resovia Rzeszow igrali prvo domačo v tej sezoni lige prvakov. V uvodni tekmi skupine B so v gosteh izgubili z italijanskim prvakom Itas Trentinom z 1:3. Tokrat bodo igrali v dvorani Tivoli in kot pravijo v taboru slovenske ekipe, so pred tekmo zelo motivirani.