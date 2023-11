Snežna neurja povzročajo težave na vzhodu Evrope

Kijev/Sevastopol/Sofija/Leskovac, 27. novembra - Zaradi neurja je v Ukrajini brez elektrike ostalo več kot 2000 mest in vasi, kar dodatno povečuje pritisk na električno omrežje, ki ga ruske sile sistematično napadajo, so sporočili iz Kijeva. V močnem neurju, ki je zajelo tudi obale Črnega morja, je na polotoku Krim umrl en človek. Zaradi snega so medtem na jugu Srbije razglasili izredne razmere.