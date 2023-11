Orlando in Phoenix do sedmih zaporednih zmag

Milwaukee, 27. novembra - Košarkarji Orlando Magic in Phoenix Suns so sinoči v severnoameriški ligi NBA dosegli svojo sedmo zaporedno zmago. Orlando je na domačem parketu ugnal Charlotte Hornets s 130:117, Phoenix pa v gosteh s 116:113 od New York Knicks. Zmagali so tudi Milwaukee Bucks, ki so izničili zaostanek 26 točk proti Portland Trail Blazers in slavili s 108:102.