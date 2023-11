Avstralska policija aretirala več kot sto nasprotnikov izvoza premoga

Newcastle, 27. novembra - Avstralska policija je danes aretirala več kot sto podnebnih aktivistov, ki so iz protesta proti izvozu premoga s kajaki blokirali pristanišče v mestu Newcastle, so sporočili organi pregona zvezne države Novi Južni Wales. Protestniki trdijo, da so s 30-urno akcijo preprečili izvoz več kot pol milijona ton premoga iz države, poroča britanski BBC.