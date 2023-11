Ljubljana, 27. novembra - Novinarska konferenca gibanja Mladih za podnebno pravičnost, Protestivala in občanov Mestne občine Ljubljana, na kateri bodo ob prvi obletnici sečnje na Rožniku spregovorili o preteklem delovanju, odločitvijo inšpektorata in predstavili okvir prihodnjega delovanja, bo danes ob 12. uri pred Mestno hišo, so sporočili iz gibanja.