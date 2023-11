Shiffrin jubilejna 90. zmaga, tri Slovenke do točk, Slokar sedma

New York, 26. novembra - Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Killingtonu v ZDA. To je njena že šesta zmaga na slalomih na tem prizorišču ter jubilejna 90. V finalu so prvič v novi sezoni nastopile tri Slovenke. Andreja Slokar je bila sedma, Neja Dvornik 18., Ana Bucik 20.