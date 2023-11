Začel se bo 20. festival animiranega filma Animateka

Ljubljana, 27. novembra - Festival Animateka letos praznuje dvajset let obstoja. Tudi v jubilejni izdaji, ki se bo začela danes, bo prikazal raznovrstno produkcijo animiranih filmov z vsega sveta. Posvetili so jo letos preminulemu britanskemu režiserju Paulu Bushu, med novostmi pa je nov tekmovalni sklop VR animacije. Festival bo trajal do 3. decembra.