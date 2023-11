Fak, Planko in Dovžan sezono začeli s točkami

Östersund, 26. novembra - Slovenski biatlonci na uvodni posamični tekmi sezone v Östersundu niso posegli po vrhunskih uvrstitvah. Do točk pa so se na najdaljši 20-kilometrski tekmi vseeno prebili Jakov Fak na 23., Lovro Planko na 31. in Miha Dovžan na 33. mestu. Anton Vidmar je zasedel 78. mesto.