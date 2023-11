Žužemberk, 26. novembra - V gozdu pri naselju Klečet v občini Žužemberk je v soboto popoldne na občana padlo drevo, poškodbe pa so bile zanj usodne. Kot poroča republiški center za obveščanje, so do prihoda reševalcev prvo pomoč nudili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šmihel pri Žužemberku, ki so tudi razsvetljevali kraj dogodka.