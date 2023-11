Clermont-Ferrand, 25. novembra - Nogometaši Lensa v francoskem prvenstvu nadaljujejo dobro serijo. Danes so v 13. krogu na gostovanju ugnali Clermont s 3:0 (1:0). Na zadnjih osmih tekmah so tako zbeležili pet zmag in tri remije, s čimer so na prvenstveni lestvici na šestem mestu.