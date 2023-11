Pregled - svet, 25. 11. (sobota)

GAZA - Palestinsko gibanje Hamas je odložilo načrtovano izpustitev druge skupine talcev, ki so jih zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra. Ob tem obtožujejo Izrael, da ne spoštuje dogovorjenih pogojev sporazuma o začasnem premirju, in zahtevajo dostavo humanitarne pomoči na sever Gaze, kar naj bi Izrael preprečil. V teku so pogajanja pod vodstvom katarske delegacije, da bi kljub zapletu omogočili novo izmenjavo talcev in zapornikov. Hamas naj bi sicer v skladu z dogovorom, v okviru katerega je v petek na območju Gaze pričelo veljati štiridnevno premirje, izpustil novih 14 izraelskih talcev, v zameno pa naj bi Izrael na prostost izpustil 42 palestinskih zapornikov, potem ko jih je v petek osvobodil 39.

BEJRUT/TEL AVIV - Mirovna misija Združenih narodov v Libanonu (Unifil) je sporočila, da so izraelske oborožene sile streljale na eno od njihovih patrulj na jugu Libanona v bližini vasi Ajtarun ob izraelski meji, pri čemer žrtev ni bilo. Pred tem so z območja v zgodnjih jutranjih urah prihajala tudi poročila o nočni izmenjavi ognja med izraelsko vojsko in oboroženim gibanjem Hezbolah. Dogovor o premirju v Gazi sicer za območje ob libanonsko-izraelski meji ne velja.

KIJEV - Ukrajinska zračna obramba je ponoči nad Kijevom sestrelila 71 ruskih brezpilotnih letalnikov, je sporočila ukrajinska vojska. Po njeni oceni je šlo za največji napad z droni na ukrajinsko prestolnico od začetka ruske invazije. Po navedbah kijevske mestne uprave je bilo v napadu ranjenih najmanj pet ljudi. Alarmi ob napadu so se sicer sprožili tudi v regijah Sumi, Dnipropetrovsk in Mikolajiv.

RIM - V mestih po vsej Italiji so v luči mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami potekale demonstracije, ki v tej državi sicer potekajo že dva tedna. Spodbudil jih je umor 22-letne Giulie Cecchettin, ki naj bi brutalno umoril njen bivši fant. Iz Italije je nato pobegnil v Nemčijo, a ga je tam aretirala policija in predala italijanskim organom.

VATIKAN - Papež Frančišek je odpovedal več srečanj in drugih obveznosti, potem ko je zbolel za blagimi simptomi gripe, so sporočili iz Vatikana. Papež ima ob sobotah sicer redna srečanja z vatikanskimi uradniki, občasno pa tudi zasebne avdience. Udeležil naj bi se tudi podnebne konference COP28 v Dubaju od 1. do 3. decembra, kjer naj bi imel skoraj celodnevna dvostranska srečanja s svetovnimi voditelji.

ANTANANARIVO - Predsednik Madagaskarja Andry Rajoelina je bil 16. novembra v prvem krogu volitev ponovno izvoljen na položaj, je sporočila volilna komisija te otoške države. Z nekaj manj kot 59 odstotki glasov je premagal dva odstavljena nekdanja predsednika, ki sta zbrala 12 oziroma 14 odstotkov. Preostalih 10 konkurentov je volitve bojkotiralo in k temu pozvalo tudi volivce, kar je privedlo do nizke volilne udeležbe.

ZAGREB - Na hrvaški avtocesti A4 pri Zagrebu je v petek pozno popoldan prišlo do poskusa uboja, potem ko je 39-letni slovenski državljan z avtomobilom namerno trčil v dva Slovenca, stara 35 in 42 let, je sporočila zagrebška policijska uprava. Mlajši je pri tem utrpel hujše poškodbe. Po navedbah policije je incident sprožil predhodni verbalni konflikt.