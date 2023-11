Kranjski kegljači do zmage v ligi prvakov v Beogradu

Beograd, 25. novembra - Vsi štirje slovenski kegljaški klubi v evropski ligi prvakov so prve tekme osmine finala odigrali v gosteh. Zmagali so le kegljači Triglava, ki so premagali srbsko moštvo Beograd s 6:2 in so korak oddaljeni od četrtfinala. Mariborski konstruktor, kamniški Calcit in postojnski Proteus so prve tekme izgubili. Povratne bodo 9. decembra.