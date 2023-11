Izidi smučarskega teka v Ruki (2)

* Izidi, 10 km, klasično: - moški: 1. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 23:31,7 2. Iivo Niskanen (Fin) + 2,9 3. Erik Valnes (Nor) 9,7 4. Paal Golberg (Nor) 10,8 5. Andrew Musgrave (VBr) 16,5 6. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 29,0 7. Hugo Lapalus (Fra) 34,6 8. Simen Hegstad Krueger (Nor) 34,8 ... 48. Miha Šimenc (Slo) 1:23,5 76. Vili Črv (Slo) 2:34,5 - tekme ni začel: Miha Ličef (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (2/34): 1. Erik Valnes (Nor) 202 točki 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 152 3. Paal Golberg (Nor) 139 4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 139 5. Federico Pellegrino (Ita) 137 6. Richard Jouve (Fra) 112 7. Lauri Vuorinen (Fin) 104 8. Michal Novak (Češ) 104 ... 73. Miha Šimenc (Slo) 3