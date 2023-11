Ljubljana, 25. novembra - V 1. slovenski futsal ligi se je s tekmami 8. kroga začela druga tretjina rednega dela sezone. Vodilni dvojec Dobovec in Siliko je slavil v gosteh, do zmage je prišel tudi The Nutrition Extrem, v Ljutomeru pa sta Meteorplast Šic bar in Bronx Škofije remizirala.