40. Piranski dnevi arhitekture s povzetkom tem minulih srečanj

Portorož, 25. novembra - V Avditoriju in razstavišču Monfort v Portorožu bo danes osrednji del 40. konference Piranski dnevi arhitekture. Glavne iztočnice so kontekst, koncept in konsenz, s tem pa jubilejno srečanje povzema vsebino vseh dosedanjih, je zapisal arhitekt Janez Koželj. Ob 18. uri bo podelitev arhitekturne nagrade piranesi 2023.