V državni upravi zaključili projekt vzpostavitve kompetenčnega modela

Ljubljana, 24. novembra - Generalni sekretarji, vodje kadrovskih služb in kadrovski strokovnjaki državne uprave so se danes sestali ob koncu izvajanja operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, v okviru katere so uspešno zaključili projekt vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za javno upravo.