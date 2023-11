Evropske borze navzgor; neenotne cene nafte, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 24. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Pravega zanimanja za sklepanje poslov sicer ni bilo, saj so številni ameriški vlagatelji izkoristili četrtkov zahvalni dan in današnje skrajšano trgovanje na Wall Streetu za podaljšani konec tedna. Cene nafte so se gibale neenotno, tečaj evra pa se je okrepil.