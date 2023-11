SKS: Na Založniški akademiji o prednostih in pasteh samozaložništva v tujini

Ljubljana, 24. novembra - V prostorih Založniške akademije je potekal pogovor, na katerem sta samozaložnika Kaja Bucik Vavpetič in Noah Charney spregovorila o prednostih in pasteh samozaložništva, zlasti na tujih platformah, kot je Amazon. Na tej platformi Kaja Bucik Vavpetič objavlja svoje romane pod psevdonimom Zoe Ashwood in ima, kot pravi, veliko bazo predvsem bralk.