Ljubljanska borza: K novemu lastniku za 1,8 milijona evrov delnic Telekoma

Ljubljana, 24. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,68 odstotka. Največ so k tej rasti prispevale delnice Petrola, ki so pridobile več kot dva odstotka. Sklenjenih je bilo za skupaj 3,6 milijona evrov poslov, upoštevajoč skoraj 1,8 milijona evrov vreden sveženj so bile najbolj prometne delnice Telekoma Slovenije.