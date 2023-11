Kitajska za leto dni odpravlja vizumsko obveznost za šest držav

Peking, 24. novembra - Kitajska bo za eno leto odpravila vizumsko obveznost za državljane Francije, Nemčije, Italije, Nizozemske, Španije in Malezije, je danes sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. Imetniki potnih listin omenjenih držav bodo tako od 1. decembra do 30. novembra prihodnje leto lahko brez vizuma na Kitajskem preživeli do 15 dni, poroča britanski BBC.