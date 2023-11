Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 25. novembra - LUD Literatura je izdal knjigo Negotovi manifest. Emily Dickinson, Marina Cvetajeva: Neizmernost poezije Frederica Pajaka, MAO razširjen katalog razstave Universum Plečnik: Od delavnice do mita ter Celjska Mohorjeva družba knjigo Ko nas pokliče življenje: ljubezen in življenjsko delo Viktorja in Elly Frankl avtorja Haddona Klingberga ml..