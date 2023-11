Z zastojem plačne prenove se visokemu šolstvu in znanosti po mnenju rektorske konference dela škoda

Ljubljana, 24. novembra - Na zadnji seji rektorske konference pod predsedstvom ljubljanske univerze so med drugim predstavili načrt uvajanja mikrodokazil, ki jih uvajajo tri javne univerze skupaj z resornim ministrstvom. Razpravljali so tudi o težavah plačnega sistema na javnih zavodih in opozorili, da se z zastojem plačne prenove visokemu šolstvu in znanosti dogaja škoda.