V Londonu britansko-slovenska konferenca o zelenem prehodu

London, 24. novembra - V Londonu je v organizaciji Britansko-slovenske gospodarske zbornice in v sodelovanju z medijsko hišo Bloomberg potekala konferenca Prehod v brezogljično prihodnost: Priložnosti in financiranje. Na njem so britanski in slovenski predstavniki, med njimi finančni minister Klemen Boštjančič, razpravljali o financiranju zelenega prehoda.