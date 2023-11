Pogrešano žensko v Zgornjem Posočju našli živo, še vedno iščejo 55-letnega Nemca

Nova Gorica, 24. novembra - Novogoriške policiste so v torek v popoldanskem času obvestili o pogrešani osebi v Zgornjem Posočju. Pogrešanko so istega dne na podlagi izvedenih učinkovitih ukrepov našli živo v okolici Bovca in jo predali v zdravstveno oskrbo, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Na Bovškem sicer še vedno pogrešajo 55-letnega nemškega državljana.