Zaradi starizma iz pomembnih družbenih procesov izključeni tako mladi kot stari

Ljubljana, 26. novembra - Socialna psihologinja Mirjana Ule je na zaključnem dogodku projekta Starizem: problem na obeh straneh starostnega spektra opozorila, da "so v zadnjih desetletjih z vznikom neoliberalizma in starizma tako mladi kot stari ljudje postali izključeni iz dominantnih procesov v družbi in socialnih vlog, ki posameznikom dajejo družbeno moč in veljavo."