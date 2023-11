Fajon v Izraelu pozvala k mirovnemu procesu, ki bo vodil do priznanja Palestine

Jeruzalem, 24. novembra - Edino zagotovilo za varnost Izraela je mirovni proces, ki bo vodil k priznanju palestinske države, je danes ob obisku v Izraelu poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Pohvalila je dogovor o premirju na območju Gaze in ob tem izrazila upanje, da bo to vodilo do trajne prekinitve ognja med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas.