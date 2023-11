Odgovornost za spopadanje z dezinformacijami nosijo tudi tradicionalni mediji

Ljubljana, 24. novembra - Predstavniki medijev se bojijo, da se bo pred evropskimi volitvami prihodnje leto pojav lažnih novic in dezinfomacij, ki se širijo predvsem prek družbenih omrežij, še okrepil. Odgovornost za spopadanje z njimi nosijo tudi tradicionalni mediji, a za to niso zadostno kadrovsko in finančno opremljeni, so ugotavljali na današnjem pogovoru v Hiši EU.