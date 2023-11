Izidi smučarskega teka v Ruki

* Izidi, sprint, klasično: - moški: 1. Erik Valnes (Nor) 2:37,96 2. Richard Jouve (Fra) + 0,83 3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1,70 4. Federico Pellegrino (Ita) 2,40 5. Ansgar Evenesen (Nor) 8,45 6. Matz William Jenssen (Nor) 11,75 ... - obstali v kvalifikacijah: 70. Anže Gros (Slo) 73. Vili Črv (Slo) 76. Miha Šimenc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (1/34) 1. Erik Valnes (Nor) 112 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 98 3. Richard Jouve (Fra) 95 4. Federico Pellegrino (Ita) 85 5. Ansgar Evenesen (Nor) 80 6. Matz William Jenssen (Nor) 79 ... - ženske: 1. Emma Ribom (Šve) 3:00,78 2. Jonna Sundling (Šve) + 0,85 3. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 1,81 4. Frida Karlsson (Šve) 2,90 5. Linn Svahn (Šve) 3,56 6. Jasmi Joensuu (Fin) 12,58 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (1/34): 1. Emma Ribom (Šve) 110 točk 2. Jonna Sundling (Šve) 107 3. Frida Karlsson (Šve) 93 4. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 90 5. Jasmi Joensuu (Fin) 90 6. Linn Svahn (Šve) 80