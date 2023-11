V ljubljanskem Parku Tivoli odprli razstavo Obrazi Slovenske vojske

Ljubljana, 24. novembra - V ljubljanskem Parku Tivoli so danes odprli razstavo Obrazi Slovenske vojske. Razstava odkriva številne razsežnosti vojaškega poklica, z njo pa Slovenska vojska vabi k razmisleku o pomenu varnosti v domovini in ozaveščanju pomena poslanstva Slovenske vojske in njenih pripadnic ter pripadnikov. Razstava bo na ogled najmanj do konca januarja.