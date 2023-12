Varnostni svet ZN branik svetovnega miru in varnosti

piše Robert Petrovič

New York, 8. decembra - Varnostni svet Združenih narodov, v katerem bo od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025 kot nestalna članica delovala tudi Slovenija, je najpomembnejši organ svetovne organizacije. Njegova temeljna naloga je ohranjanje mednarodnega miru in varnosti po vsem svetu, njegove odločitve pa so zavezujoče za vse članice ZN.