Na ljubljanski fakulteti za šport poudarili pomembnost ustrezne gibalne oskrbe za starejše

Ljubljana, 9. maja - Ustrezna gibalna oskrba vpliva na kakovostno bivanje starejših, so danes na posvetu na ljubljanski Fakulteti za šport poudarili strokovnjaki. Predstavili so aktivnosti raziskovalno-razvojnega centra za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje, sistem spremljanja telesne zmogljivosti SLOfit in program gibanja v vodi za seniorje.