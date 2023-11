Na nacionalni konferenci o nasilju nad ženskami pozvali k zaščiti žrtev tudi po razpadu zveze

Ljubljana, 24. novembra - Na nacionalni konferenci o nasilju pred mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami so izpostavili pomen sodelovanja vladnih in nevladnih organizacij pri obravnavi nasilja. Ob letošnji temi starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini, ki se pogosto nadaljuje po razpadu zveze, so pozvali k zagotavljanju varnosti žrtve tudi po tem.