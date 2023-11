Največ državnih izdatkov lani za socialno zaščito in zdravstvo

Ljubljana, 26. novembra - Izdatki sektorja država so lani znašali 47,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), več kot polovica jih je bila namenjena socialni zaščiti in zdravstvu. Izdatki za socialno varstvo so se nominalno zvišali za 8,7 odstotka na 10,03 milijarde evrov, za zdravstvo pa so s 4,3 milijarde evrov ostali približno enaki, so sporočili državni statistiki.