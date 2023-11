Turisti oktobra največkrat prenočili v zdraviliških občinah

Ljubljana, 24. novembra - V slovenskih turističnih nastanitvenih obratih so oktobra zabeležili 423.000 prihodih turistov, kar je 5,9 odstotka več kot oktobra lani. Število prenočitev je zraslo za 3,8 odstotka na 1,04 milijona. Več kot petino vseh prenočitev so turisti ustvarili v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, sledile so obmorske in gorske ter Ljubljana.