Umrl skladatelj, zborovodja in pedagog Jože Trošt

Ljubljana, 24. novembra - V starosti 83 let se je poslovil skladatelj, zborovodja in pedagog Jože Trošt, poroča spletni portal Sigic. Pečat je pustil v cerkveni glasbi, kjer je vodil več zborov, obnovil orgelsko šolo v Ljubljani in urejal revijo Cerkveni glasbenik. Bil je tudi organist in profesor. Napisal je več sakralnih del.