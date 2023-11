Ljubljana, 24. novembra - Novinarska konferenca PU Maribor, na kateri bo vodja sektorja kriminalistične policije PU Maribor Stanko Vidovič spregovoril o izsledkih kriminalistične preiskave glede osumljencev, ki so na vozilih in objektih namerno zanetili požare, bo danes ob 13. uri v prostorih Policijske uprave Maribor na Maistrovi ulici 2, so sporočili s PU Maribor. (STA)