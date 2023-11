Košarkarji madridskega Reala še naprej 100-odstotni v evroligi

Madrid, 23. novembra - Košarkarji madridskega Reala so dosegli deveto zmago v evroligi, s 100-odstotnim izkupičkom so tudi na vrhu razpredelnice. Ekipa iz španske prestolnice je v 10. krogu premagala Albo iz Berlina z 99:85, prednost v medsebojnih tekmah pa povečala na 15:0. Slovenski reprezentant Žiga Samar je za nemško ekipo dosegel osem točk, pet podaj in tri skoke.