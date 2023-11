Skupina Mol si prizadeva za krepitev prepoznavnosti znamke v Sloveniji

Budimpešta, 24. novembra - Madžarska energetska skupina Mol si želi v Sloveniji povečati prepoznavnost svoje blagovne znamke, saj so bili do zdaj prisotni le v delu države. Prepričani so, da bo k temu korenito prispevala preobrazba bencinskih servisov družbe OMV. Več kot četrtina mreže servisov novega podjetja Mol & Ina je že spremenila zunanjo podobo.