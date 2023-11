Obrambno ministrstvo predlagalo revizijo sodbe o 100-odstotnem plačilu vojakov za pripravljenost

Ljubljana, 23. novembra - Na obrambnem ministrstvu bodo v sodelovanju z državnim odvetništvom na vrhovno sodišče vložili predlog za dopustitev revizije sodbe višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je v posameznih zadevah odločilo o plačilu 100-odstotne pripravljenosti vojakov za nalogi varovanja državne meje in varovanja objektov, so odgovorili za STA.