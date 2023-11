Evropske borze v zelenem, newyorške zaradi praznika zaprte

Frankfurt/London/Pariz/New York, 23. novembra - Indeksi na borzah v Evropi se danes gibljejo v zelenem, v New Yorku pa so zaradi zahvalnega dneva ostale zaprte. Ceni se nafta, potem ko je skupina proizvajalk Opec+ za pet dni preložila srečanje. To po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nakazuje na nesoglasja znotraj razširjenega naftnega kartela.