Računsko sodišče ZZZS izdalo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih, o pravilnosti poslovanja pa mnenje s pridržkom

Ljubljana, 23. novembra - Računsko sodišče je izvedlo revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2022. O računovodskih izkazih so zavodu izdali pozitivno mnenje, o pravilnosti poslovanja pa mnenje s pridržkom. V ZZZS menijo, da ugotovitve pričajo o njihovem urejenem in transparentnem poslovanju.