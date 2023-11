Inšpektorji lovce pozivajo k spoštovanju ukrepov zaradi afriške prašičje kuge

Ljubljana, 23. novembra - Inšpektorji za lovstvo izvajajo nadzor nad lovci, pri čemer so v luči afriške prašičje kuge pozorni tudi na izvajanje biovarnostnih ukrepov. Novembra so pod drobnogled vzeli gorenjske in kamniško-savinjske lovce, ki so imeli načrte ravnanja sicer pripravljene, a ukrepov v praksi pred samim začetkom lova niso izvajali.