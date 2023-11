Poljski avtoprevozniki krepijo protestne blokade na meji z Ukrajino

Varšava/Kijev, 23. novembra - Poljski avtoprevozniki nadaljujejo protestne blokade transporta na več mejnih prehodih vzdolž meje z Ukrajino, zahtevajo omejitve uvoza blaga iz vzhodne sosede in opozarjajo na nelojalno konkurenco. Njihovim protestom so se sedaj pridružili še kmetje, kolone tovornjakov na mejah pa so ponekod dolge več kot deset kilometrov.