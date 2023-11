Minister za obrambo BiH trdi, da so v Republiki Srbski paravojaški kampi

Sarajevo, 23. novembra - Minister za obrambo BiH Zukan Helez trdi, da so na območju Republike Srbske vojaški kampi za usposabljanje in da gre za paravojaške formacije. Minister za zunanjo trgovino in gospodarstvo BiH iz stranke Milorada Dodika SNSD Staša Košarac je njegove navedbe označil za nevarne, predstavnik bosanskih Srbov v parlamentu BiH pa za laži.