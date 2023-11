Na Titovi cesti v Mariboru vozil 81 kilometrov na uro prehitro

Maribor, 23. novembra - Mariborski policisti so v sredo v popoldanski prometni konici na Titovi cesti v Mariboru izmerili hitrost osebnemu avtomobilu, ki ga je vozil 21-letni Mariborčan. Meritve so pokazale, da je vozil 81 kilometrov na uro več od največje dovoljene hitrosti vožnje, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.